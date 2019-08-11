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Corriere dello Sport: Икарди хочет в «Ювентус», Ванда настаивает на «Наполи»
Футболист вошел в клинч с женой-агентом.
Нападающий и бывший капитан миланского «Интера» Мауро Икарди стоит перед непростым выбором вариантов продолжения карьеры.
У футболиста имеется несколько предложений. Сам аргентинец хочет перейти в «Ювентус», но его жена и агент Ванда Нара настаивает на переходе в «Наполи» и торопит неаполитанцев сделать официальное предложение, сообщает Corriere dello Sport.
- «Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде.
- Аргентинец намерен подать в суд на «Интер», если его не включат в заявку на Серию А и Лигу чемпионов.
- В середине недели «Интер» подписал Ромелу Лукаку и отдал бельгийцу 9-й номер Икарди.
Ванду не любят за то, что она женщина. Но жена Икарди разбирается в бизнесе лучше мужиков
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