Нападающий и бывший капитан миланского «Интера» Мауро Икарди стоит перед непростым выбором вариантов продолжения карьеры.

У футболиста имеется несколько предложений. Сам аргентинец хочет перейти в «Ювентус», но его жена и агент Ванда Нара настаивает на переходе в «Наполи» и торопит неаполитанцев сделать официальное предложение, сообщает Corriere dello Sport.

«Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде.

Аргентинец намерен подать в суд на «Интер», если его не включат в заявку на Серию А и Лигу чемпионов.

В середине недели «Интер» подписал Ромелу Лукаку и отдал бельгийцу 9-й номер Икарди.

Ванду не любят за то, что она женщина. Но жена Икарди разбирается в бизнесе лучше мужиков

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