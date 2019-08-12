Джорджина Родригес, девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, напомнила подписчикам, что является лицом итальянского бренда нижнего белья Yamamay.

«Люблю напомнить, что Yamamay – одна из компаний, амбассадором которых я являюсь. Все время, что я сотрудничаю с Yamamay, я испытываю прекрасное чувство: как будто я снова оказалась в детстве на уроке танцев, где я была так счастлива», – написала избранница Криша в инстаграме.

Сезон Серии A-2019/20 стартует 24 августа.

«Ювентус» в первом туре сыграет с «Пармой». В прошлом сезоне «бьянконери» стали чемпионами Италии.

Джорджина стала лицом бренда нижнего белья. Эти 7 снимков докажут, что она идеальный амбассадор

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