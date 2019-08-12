Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил уважение главному тренеру мадридского «Реала» Зинедину Зидану.

«Уверенность футболиста зависит не только от него самого. Она зависит и от людей вокруг, партнеров и тренера. Ты должен ощущать себя важной частью команды, и Зидан давал мне почувствовать себя особенным. Мне это очень помогло.

Он уже был уважаемой личностью, но когда Зидан стал моим тренером, когда я узнал его лучше, то вообще превратился в его фаната. По тому, как он вел себя в жизни, как разговаривал, как вел себя в раздевалке, как давал мне наставления. Он говорил мне: «Криш, отдохни, если кто и сделает разницу сегодня, то это ты».

Он знал, кто мог решить матч в одиночку и всегда был честен. Поэтому дружба с Зиданом всегда будет в моем сердце», – сказал Роналду в интервью DAZN. Его цитирует A Bola.

Криштиану Роналду и Зинедин Зидан работали вместе в мадридском «Реале» 2,5 года – с 2016 по 2018 гг.

Они синхронно покинули «Бернабеу» летом 2018-го. Роналду перешел в туринский «Ювентус», Зидан взял паузу в тренерской карьере и вернулся в «Реал» в марте 2019 года.

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