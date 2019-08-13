Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил себя с плеймейкером «Барселоны» Лионелем Месси.

«Наша разница с Месси заключается в том, что я играл в разных командах и выигрывал Лигу чемпионов в разных командах. Я был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов на протяжении шести сезонов подряд. В мире не так много игроков, которые побеждали в ЛЧ пять раз. Поэтому я отождествляю себя с этим соревнованием.

Месси – превосходный игрок, которого запомнят не только по пяти «Золотым мячам», но и по тому, что он, как и я, с каждым годом становился только лучше. Каждое утро я просыпаюсь с мыслью, что впереди меня ждет тренировка, которая может привести меня к новым вершинам, а не только к тому, чтобы заработать побольше денег.

К счастью, у меня нет недостатка в деньгах, так что моя настоящая цель – занять свое место в истории футбола», – приводит слова Криша Football Italia со ссылкой на DAZN.

Роналду четырежды выигрывал Лигу чемпионов в составе «Реала» и один раз – в составе «Манчестер Юнайтед».

Месси, который на протяжении всей карьеры выступает за «Барселону», выигрывал ЛЧ четыре раза (2006, 2009, 2011, 2015).

Бывшая футболистка и эксперт Sky: «Есть сомнения, что Месси прошел бы в стартовый состав «Ман Сити»

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