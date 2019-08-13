Крайний защитник «Ювентуса» Данило рассказал, о чем уже разговаривал с нападающим Криштиану Роналду.

«Мы перешучивались, и я сказал Криштиану, что хочу седьмой номер. Но он уже был занят! Роналду с улыбкой поприветствовал меня в Турине и ответил, что я пришел в потрясающий клуб. Игра рядом со звездами такого уровня придает тебе дополнительную мотивацию.

Криштиану говорил о «Ювентусе» как о большой семье, и это действительно привлекло меня в клубе. У нас в Турине есть все, чтобы быть счастливыми, и вы можете видеть, насколько мне здесь нравится.

В конце концов, я выбрал 13-й номер, потому что верю в нумерологию. 13 означает обновление и стремление к чему-то новому», – заявил 28-летний Данило на пресс-конференции в «Ювентусе». Его цитирует Football Italia.

Данило и Криштиану Роналду ранее выступали вместе в мадридском «Реале» с 2015 по 2017 гг.

7 августа 2019 года бразилец перешел из «Манчестер Сити» в «Ювентус» в обмен на Жоау Канселу и 37 миллионов евро.

Роналду: «Наша разница с Месси в том, что я играл в разных командах и выигрывал с ними ЛЧ»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android