Напдающий «Интера» Мауро Икарди стремится перейти в «Ювентус» и ради этого трансфера блокирует другие предложения.

«Нерадзурри» договорились с «Ромой» об обмене аргентинца на Эдина Джеко с доплатой в 45 млн евро, но Икарди не устраивает ни этот вариант, ни возможность поработать с Карло Анчелотти в «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.

«Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде.

Аргентинец намерен подать в суд на «Интер», если его не включат в заявку на Серию А и Лигу чемпионов.

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