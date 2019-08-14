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Икарди ради перехода в «Юве» отказался от обмена в «Рому» на Джеко + 45 млн евро
Тяга играть с Роналду слишком сильна.
Напдающий «Интера» Мауро Икарди стремится перейти в «Ювентус» и ради этого трансфера блокирует другие предложения.
«Нерадзурри» договорились с «Ромой» об обмене аргентинца на Эдина Джеко с доплатой в 45 млн евро, но Икарди не устраивает ни этот вариант, ни возможность поработать с Карло Анчелотти в «Наполи», сообщает Sky Sport Italia.
- «Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде.
- Аргентинец намерен подать в суд на «Интер», если его не включат в заявку на Серию А и Лигу чемпионов.
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