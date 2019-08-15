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Джорджина помассировала Роналду левую ногу, пока он смотрел рубку «Челси» и «Ливерпуля»
Идеальный вечер.
Страйкер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду провел вечер 14 августа в компании своей возлюбленной Джорджины Родригес.
Португалец опубликовал в инстаграме видео, где он смотрит матч за Суперкубок Европы между «Ливерпулем» и «Челси», а Джорджина в это время массирует его левую ногу.
- Ранее Криш получил небольшую мышечную травму – как раз на левой ноге.
- «Ливерпуль» выиграл у «Челси» в серии пенальти – голы и решающий промах из этой встречи можно увидеть по ссылке.
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