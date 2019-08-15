Нападающий «Интера» Мауро Икарди раздумывает над своим будущим.

По данным Corriere della Sera, аргентинец пребывает в ожидании предложения от «Ювентуса» – если «бьянконери» не сделают «Интеру» официальный оффер до воскресенья (18 августа), то Икарди рассмотрит варианты с «Наполи» и «Ромой».

Сам «Интер» не горит желанием отпускать Мауро в «Ювентус»; кроме того, боссы «нерадзурри» обеспокоены тем фактом, что в случае трансфера в «Рому» их бывший капитан может все равно отправиться в Турин, но уже следующим летом. На это намекают близкие взаимоотношения спортивного директора римлян Джанлуки Петрачи и спортивного директора «бьянконери» Фабио Паратичи.

Ранее представители «Интера» дали понять, что Икарди не входит в планы клуба.

После трансфера Ромелу Лукаку у Мауро забрали его девятый номер, а по ходу прошлого сезона лишили капитанской повязки. Новый коуч «Интера» Антонио Конте поддержал позицию клуба по Икарди.

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