Португальский страйкер «Ювентуса» Криштиану Роналду снялся в рекламе сингапурской платформы для онлайн-шопинга Shopee.

В ролике можно увидеть, как Роналду в фирменном стиле бьет штрафной, но замечает, что после забитого гола зрители смотрят не на него, а в экраны смартфонов. Судья показывает Кришу карточку с изображением бренда, после чего португалец достает телефон с загорающимся логотипом Shopee и кислотно танцует.

Новый сезон Серии A откроется 24 августа матчем «Пармы» и «Ювентуса».

В прошлом сезоне «бьянконери» стали чемпионами, а Роналду забил 21 мяч в 31 матче.

Роналду: «Наша разница с Месси в том, что я играл в разных командах и выигрывал с ними ЛЧ»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android