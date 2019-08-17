Форвард «Интера» Ромелу Лукаку имеет серьезные проблемы с весом – новичок «нерадзурри» весит 104 килограмма. В клубе этим недовольны и хотят, чтобы игрок весил не более 100 кг.

Специалисты в миланском клубе разработали специальную программу по быстрому снижению веса. Бельгиец соблюдает строгую диету и дополнительно тренируется, сообщает Corriere dello Sport.

«Интер» заплатил за Лукаку 80 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет.

Последние два сезона Ромелу провел в «Манчестер Юнайтед».

Невилл: «Лукаку весит больше 100 кг, непрофессионализм заразен»

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