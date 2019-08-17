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В «Интере» недовольны, что Лукаку весит 104 кг, и разработали ему специальную программу
Бельгиец экстреннно приводит себя в форму.
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку имеет серьезные проблемы с весом – новичок «нерадзурри» весит 104 килограмма. В клубе этим недовольны и хотят, чтобы игрок весил не более 100 кг.
Специалисты в миланском клубе разработали специальную программу по быстрому снижению веса. Бельгиец соблюдает строгую диету и дополнительно тренируется, сообщает Corriere dello Sport.
- «Интер» заплатил за Лукаку 80 млн евро, контракт рассчитан на 5 лет.
- Последние два сезона Ромелу провел в «Манчестер Юнайтед».
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