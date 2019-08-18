Крутейший гол Дибалы – его легко можно номинировать на премию Пушкаша
Аргентинец сыграл очень и очень здорово.
«Ювентус» в товарищеском матче с минимальным преимуществом выиграл у «Триестины» – 1:0.
Единственный мяч в прошедшей игре забил аргентинец Пауло Дибала, который сперва ушел от защитника неожиданным финтом, а затем перебросил голкипера «Триестины» изящным черпаком.
- 24 августа «Ювентус» стартует в новой Серии A, первым соперником команды Маурицио Сарри станет «Парма».
- В прошлом сезоне «бьянконери» по традиции стали чемпионами Италии, а Дибала забил 5 мячей в 30 матчах.
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