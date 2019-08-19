Италия – страна с бешеной любовью к футболу. Как и на любых сильных чувствах, на кальчо отлично зарабатывают – платные трансляции, мерчендайзинг, печатные мадиа, сайты с paywall-новостями – вариантов полно. Безусловно, информации о любимых командах не хватает, поэтому куча медиа выдумывает инсайды, сочиняет целые истории и вбрасывает откровенное вранье.

Главная сага лета в Серии А – возможный уход Пауло Дибалы из «Ювентуса». С Мауро Икарди и Эдином Джеко тоже все непонятно, но по резонансу «Интер» и «Рома» не дотягивают до чемпиона Италии и фаворита ЛЧ. Но для того чтобы понимать, где правда в новостях об уходе Дибалы из «Юве», нужно разбираться в источниках.

Почему Дибала захотел уйти из «Ювентуса»?

История о трансфере Пауло раскручивается несколько лет – от его ссоры с Максом Аллегри до слабой совместимости на поле с Криштиану Роналду. В межсезонье-2019 первым тему поднял сам тренер туринцев. У итальянской телесети Sky Sport есть проблемы с правами на показ топовых лиг, но они до сих пор держат марку надежных инсайдеров.

Именно их канал в мае сообщил, что Аллегри выбивает себе продление контракта до 2022 года и выдвигает ряд условий. Кроме повышения зарплаты и большей роли в трансферной политике Массимилиано требовал от руководства продать Дибалу, потому что тот не вписывается ни в одну из его схем. Через восемь дней Макс уехал из Турина, Пауло до сих пор в клубе – понятно, кто победил.

Дибала мог уйти в «Интер» в обмен на Икарди?

Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»)Getty Images

В начале лета циркулировали слухи об обмене аргентинцами с «Интером» – бастующая звезда Мауро Икарди должен был отправиться к «бьянконери», а Дибала уехать на «Меаццу». В первые дни им не было веры, потому что новости лились от репортера La Gazzetta dello Sport Николы Скиры. В печатной версии чушь часто переплетается с качественными инсайдами, поэтому бездумно верить GdS все же не стоит.

Но затем в историю накинули фактов более надежные журналисты. Например, король инсайдов Джанлука ди Марцио (его твиттер – обязательное чтение в дни закрытия трансферных окон) и Ромео Агрести из итальянской версии Goal.com. Последний специализируется на чемпионах Серии А. Только за это лето он сообщил о возвращении Буффона, инвайте Сарри в Турин и подробно освещал гонку «Барсы» и «Юве» за Де Лигтом.

Сочетание Ди Марцио и Агрести дает понять, что «нерадзурри» и «Старая синьора» действительно вели переговоры об обмене. Но в июле от гендиректора «Интера» Беппе Маротты пошла другая информация. «Кажется, сейчас говорить об этой сделке – это чересчур. Знаю, как хорош Дибала, но предлагать его обмен на Икарди сродни утопии», – заявил CEO миланского клуба.

Дибала чуть не стал игроком «МЮ», но отказался из-за Сарри

Пауло Дибала («Ювентус»), Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»)Getty Images

Ближе к концу июля в Англии приближался дедлайн, поэтому в охоте за относительно свободной суперзвездой зашевелились топ-клубы АПЛ. 28-го числа ESPN выстрелил слухом, что Дибала может оказаться в «МЮ» в обмен на Ромелу Лукаку. Ведущие инсайдеры Англии и Италии бросились к проверке и дружно подтвердили: да, оба клуба готовят трейд. Джанлука ди Марцио уточнил, что «Ювентус» оценивает Пауло выше бельгийца и рассчитывает на доплату.

31 июля Sky Sport Italia радостно возвестил, что боссы команд договорились о трансферах, проблема была только в личном контракте Дибалы. 2 августа «Манчестер Юнайтед» отказался от сделки – аргентинец заломил слишком жирные условия, плюс нужно было выплатить гонорар его агенту Жорже Алтуну. Спустя два дня эти же данные подтвердила более приближенная к «МЮ» газета The Telegraph.

Возможно, это был блеф, и игрок сам заставил манкунианцев закончить переговоры. За день до отмены сделки Дибала встречался с новым алленаторе Маурицио Сарри – об этом писала La Gazzetta dello Sport, а самого футболиста у базы «Юве» заснял Sky Sport.

Фабрицио Романо, сотрудничающий с The Guardian, тогда заявил в эфире Sky Sports (не путайте итальянцев с британцами), что аргентинец зол на «Ювентус» и в ярости готов согласиться на оффер «МЮ». Очевидно, что это дезинформация, ведь уже на следующий день все слухи о Дибале на «Олд Траффорд» затихли.

Дибала и «Тоттенхэм» – насколько было реально?

Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»)Getty Images

«Шпоры» хотели Пауло раньше «Юнайтед». 26 июля авторитетная The Times сообщила: первым за Дибалой приударил «Тоттенхэм», Дэниэл Леви подтвердил тренеру Почеттино возможность взять аргентинца.

Президент «шпор» расценивал шансы на Пауло как невысокие, но готов был торговаться до 87,5 млн евро. Британский Sky Sports добавил, что трансфер Дибалы в Северный Лондон зависел от переходов Кристиана Эриксена и Дэнни Роуза. Но оба игрока до сих пор в команде и даже вышли в старте против «Манчестер Сити».

Вторую попытку «шпоры» предприняли уже после выхода «МЮ» из переговоров. За два дня до закрытия трансферного окна в АПЛ Джанлука ди Марцио заявил, что «Ювентус» принял оффер Леви на 70 млн евро, и лондонцам осталось только договориться о контракте игрока.

The Independent раскопала, в чем загвоздка. Оказывается, когда-то Дибала продал права на свой образ компании Star Image Company бывшего агента Пьерпаоло Триульци. Поэтому для трансфера нужно было договориться с этой фирмой, поскольку Премьер-лига юридически не признает имиджевые права.

При этом клуб готов на гигантскую зарплату Пауло (от «МЮ» требовал 10 млн евро в год), а Маурисио Почеттино в восторге от игровых качеств плеймейкера, но у лондонцев оставалось слишком мало времени до дедлайна. В последний момент «Тоттенхэм» попытался арендовать Пауло с правом выкупа, чтобы отсрочить сделку по имиджевым правам, но опять же не успел.

И куда теперь уйдет Дибала? И уйдет ли вообще?

Оставшийся претендент один – это «Пари Сен-Жермен». 5 августа о возможной сделке с «Парижем» написала Corriere dello Sport, но у них не лучшая репутация в мире медиа. Здесь надежнее верить Paris United, независимому сайту о чемпионах Лиги 1. В тот же день их источники сообщили, что спортдир «ПСЖ» Леонардо готов схантить Дибалу и Джанлуиджи Доннарумму из «Милана», но при одном условии – если команду покинет Неймар.

Эту же информацию спустя три дня повторили журналисты The Independent в заметке о сорванном трансфере Пауло в «Тоттенхэм». Якобы в последний день переговоров «шпор» и «Ювентуса» представители «ПСЖ» подтвердили туринцам, что готовы забрать аргентинца в случае ухода Неймара. Период дозаявок во Франции закроется 2 сентября, и у клубов будет три недели на завершение сделки.

10 августа Маурицио Сарри дал пресс-конференцию в Стокгольме, на которой признался: в трансферной политике он ничего не решает. «Могу говорить о Дибале все, что захочу, но рынок диктует условия, и мое мнение значит ровно ноль. Нам нужно продать шесть футболистов. Сохранил бы всех, но проблема в том, что у «Ювентуса» нет доморощенных игроков (вернее, есть только один), так что наша заявка на ЛЧ составит 22 игрока с тремя вратарями. Это вынуждает нас принимать на рынке решения, которые мы не хотим», – признался Сарри.

Вероятно, Пауло Дибала и попадет под массовые зачистки в клубе. Неизвестно, как именно считал Маурицио, но в это межсезонье «Юве» избавился от пятерых, но ни один из них не ушел после слов коуча на пресс-конференции. «Бьянконери» лучше бы продать аргентинца, и сейчас один кандидат – это «ПСЖ». Теперь о трансфере Неймара мечтают не только в Париже и Барселоне, но и в Турине, ведь иначе от Дибалы не избавиться.

Вернется в «Барсу», не перейдет в «Реал», созванивался с Месси? Кому верить в инсайдах о Неймаре

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