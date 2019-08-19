«Восстанавливаюсь с особенным спарринг-партнером». Криштиану мотивирует сын
Парень хочет быть максимально похожим на звездного отца.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил мышечное повреждение перед стартом сезона и тренируется по индивидуальной программе.
34-летний футболист поделился в инстаграме видеоподробностями тренировки: Криш демонстрирует удары по воротам, забегания и дриблинг.
«Усердно работаю над восстановлением вместе с особенным спарринг-партнером», – написал Роналду, с которым занимается его старший сын – 9-летний Криштиану Роналду-младший.
- Серия А стартует 24 августа, «Ювентус» – действующий чемпион.
- «Юве» откроет новый розыгрыш чемпионата Италии матчем с «Пармой».
Роналду снялся в кислотной рекламе сингапурского AliExpress – зацени уровень ее абсурда
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте