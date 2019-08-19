Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил мышечное повреждение перед стартом сезона и тренируется по индивидуальной программе.

34-летний футболист поделился в инстаграме видеоподробностями тренировки: Криш демонстрирует удары по воротам, забегания и дриблинг.

«Усердно работаю над восстановлением вместе с особенным спарринг-партнером», – написал Роналду, с которым занимается его старший сын – 9-летний Криштиану Роналду-младший.

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