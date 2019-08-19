Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал, что заплатил американке Кэтрин Майорге, которая обвинила его в изнасиловании.

В распоряжении TMZ появились судебные документы, в которых португалец подтвердил передачу женщине денег. Он ее сделал для того, чтобы Майорга не обсуждала судебный процесс в СМИ. Тем не менее, он все еще отрицает факт изнасилования, которое якобы произошло в 2009 году.

«Мистер Роналду заплатил истице сумму в 375 тысяч долларов, и обе стороны согласились соблюдать конфиденциальность», – говорится в протоколе.

В июле прокуратура США отказалась заводить дело из-за отсутствия доказательств.

34-летний Криштиану в сезоне-2018/19 выиграл с «Ювентусом» чемпионат Италии и Суперкубок страны.

«Ювентус» запретил футболисткам клуба высказываться по делу Роналду об изнасиловании

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