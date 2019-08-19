Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио отказался от перехода в китайский клуб «Цзянсу Сунин», так как он косвенно связан с «Интером», а Клаудио остается патриотом «Ювентуса».

Клубом владеет китайская торговая сеть Suning Commerce Group – та самая, которая обладает 68,55% акций «Интера».

«Suning хотел видеть меня в «Цзянсу»? Я знаю, что интерес был. Я ценю ту работу, которую они проделали в «Интере», но близость к нерадзурри заставляет меня ответить «Цзянсу» отказом», – цитирует 33-летнего Маркизио журналист Даниэле Мари.

Клаудио выступал за «Ювентус» с 2006 по 2018 год, затем провел сезон в «Зените».

Прославленный игрок и тренер «Юве» Антонио Конте не столь патриотичен – он согласился возглавить «Интер», несмотря на гнев туринских фанатов.

il BiancoNero: Маркизио может вернуться в «Ювентус»

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