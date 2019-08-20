Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри пропустит старт Серии А из-за болезни.

На официальном сайте туринцев сообщается, что анализы выявили у 60-летнего коуча пневмонию. Сарри назначили специальную терапию, в ближайшее время он не сможет выполнять свои обязанности по руководству командой. Тренер разрешил клубу информировать медиа о своем здоровье.

Маурицио возглавил «Юве» в текущее межсезонье после ухода из «Челси».

В первом туре «Ювентус» сыграет с «Пармой», матч запланирован на 24 августа.

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