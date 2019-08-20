Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала об отношении к форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду, который с 2016 года подписан на нее в инстаграме.

«Я слежу за его страничкой в инстаграме, мне интересна спортивная часть. Он занимается своим телом, поэтому потрясающе выглядит! Я не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит так же. Потому что многие спортсмены в командном спорте мало внимания уделяют работе над собой.

Если Роналду пригласит на ужин в ресторане Нью-Йорка? Ну, если я буду в Нью-Йорке и у меня будет время, я бы пошла. Но не хочу называть это свиданием, потому что когда два человека совсем не знакомы… Я не из тех, кто с незнакомцами вообще куда-либо идет. Но с Криштиану было бы интересно пообщаться как с личностью. Думаю, от такого профессионала можно получить много полезной информации не только про футбол», – цитирует Клишину «Советский спорт».

Клишина – вице-чемпионка мирового первенства 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещениях.

На Рио-2016 она единственная представила Россию в легкоатлетической части Олимпиады.

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