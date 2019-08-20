«Ювентус» вступил в переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара.

По информации AS, спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи пообщался с руководством парижан и предложил за бразильца 100 млн евро и Пауло Дибалу. Итальянцы положат бразильцу зарплату в 37 млн евро – столько же нападающий зарабатывает в Париже.

Ранее «Барселона» предложила «ПСЖ» много вариантов по приобретению Неймара, в том числе и аренду с правом выкупа, но французы отклонили все офферы.

В это трансферное окно «Ювентус» потратил 188 миллионов евро.

Дибала мог перейти в «Тоттенхэм» за 86 млн, но в последний момент отказался от переезда.

Вернется в «Барсу», не перейдет в «Реал», созванивался с Месси? Кому верить в инсайдах о Неймаре

Качай приложение Eurosport для iOS или Android