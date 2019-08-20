SID
AS: «Ювентус» предложил «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и Дибалу
Появился новый конкурент в борьбе за бразильца.
«Ювентус» вступил в переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара.
По информации AS, спортивный директор «Юве» Фабио Паратичи пообщался с руководством парижан и предложил за бразильца 100 млн евро и Пауло Дибалу. Итальянцы положат бразильцу зарплату в 37 млн евро – столько же нападающий зарабатывает в Париже.
Ранее «Барселона» предложила «ПСЖ» много вариантов по приобретению Неймара, в том числе и аренду с правом выкупа, но французы отклонили все офферы.
- В это трансферное окно «Ювентус» потратил 188 миллионов евро.
- Дибала мог перейти в «Тоттенхэм» за 86 млн, но в последний момент отказался от переезда.
Вернется в «Барсу», не перейдет в «Реал», созванивался с Месси? Кому верить в инсайдах о Неймаре
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