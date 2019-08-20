Джорджина снялась в рекламе нижнего белья – девушка Роналду исполняет страстные танцы
Видео, после которого нужно залезать в холодильник, чтобы остыть.
Девушка форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новое видео рекламы нижнего белья Yamamay, чьим амбассадором она является.
Джорджина вместе с четыремя другими девушками танцует в белье, изредка томно поглядывая в камеру.
- Родригес стала лицом Yamamay 15 марта.
- Криштиану встречается с Джорджиной с 2016 года.
Джорджина стала лицом бренда нижнего белья. Эти 7 снимков докажут, что она идеальный амбассадор
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