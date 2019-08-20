Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал Криштиану-младшему дом на Мадейре, где будущий 5-кратный обладатель «Золотого мяча» провел детство.

«Я был очень взволнован, когда мой сын увидел, где я вырос. Он уже бывал на Мадейре и видел площадь Маркиза Помбала. Он приехал со мной – в место, где все еще живут некоторые из тех людей, которых я знал, когда рос. Я был тронут, когда увидел этих людей, так как не ожидал этого.

Вместе с Криштиану-младшим мы пришли в комнату, где я жил. Мой сын повернулся ко мне и спросил: «Папа, ты здесь жил?» Он не мог в это поверить. Им кажется, что все достается тебе очень просто – качество жизни, дома, машины, одежда. Им кажется, что все это просто падает тебе в руки.

Я пытаюсь привить своему сыну понимание, что человеку не все достается просто. Я доношу до него, что все эти вещи не придут к тебе только с талантом. Но с тяжелой работой и самоотдачей, я думаю, можно достичь всего, чего пожелаешь», – приводит слова Роналду Sportbible.

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