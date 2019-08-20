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Tuttosport: «Барселона» и «Ювентус» обсудили обмен Ракитича на Джана, в Турин могут сбагрить Суареса
Расчищают место на «Камп Ноу» для Неймара.
«Ювентус» и «Барселона» провели переговоры об обмене футболистами.
Вчера, 19 августа, генеральный директор туринцев Фабио Паратичи летал в Каталонию и обсуждал с руководством «сине-гранатовых» возможный трейд между клубами. «Юве» может отправить Эмре Джана, «Барса» готова обменять Ивана Ракитича. Оба футболиста предварительно дали согласие на переход, но менеджеры команд пока обсуждают этот трансфер.
Помимо немца и хорвата «Ювентус» и «Барселона» провели переговоры о продаже форварда сборной Уругвая Луиса Суареса. Сделка по 32-летнему страйкеру важна для каталонцев, чтобы расчистить место в платежной ведомости для возвращения из «ПСЖ» Неймара.
Однако «бьянконери» отказались от идеи с приглашением Суареса, поскольку нацелились на экс-капитана «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщил Tuttosport.
- Неймар уже заявил руководству «Пари Сен-Жермен», что не намерен выступать за французский клуб.
- Контракт Эмре Джана с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года, Ивана Ракитича с «Барселоной» – до 2021-го.
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