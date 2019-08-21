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Роналду: «Может быть, закончу карьеру в следующем году»
Вот это новость.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не исключил возможного завершения карьеры в 2020 году.
«Я сейчас не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю… Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать», – сказал Роналду в эфире TVI.
- Криштиану 5 февраля 2020 года исполнится 35 лет.
- Роналду в Серии А-2018/19 забил 21 мяч в 31 матче.
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