Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду дал большое интервью португальскому телеканалу TVI.

О детстве

Главное – иметь талант, он всегда у меня был. Но если мы посмотрим на другие виды спорта, или ученых, которые получали Нобелевских премий – помимо таланта, все они были большими работягами. А я люблю копировать хорошие примеры, не только из спорта, но и из других областей.

Я родился с этим – способностью много работать. У меня было трудное детство, несмотря на то, что я никогда не голодал, но, когда я пришел в «Спортинг» мне пришлось все наеденное мясо сжигать на тренировках.

О Майорге

«2018 год был самым тяжелым для меня в личном плане. Больно, когда люди задевают твою честь. Очень больно. У меня большая семья: жена, дети, которые все понимают. Год был трудный. Это то, о чем мне неприятно говорить, но главное – еще раз было доказано, что я невиновен. Я горд этим, но было очень тяжело.

О наградах

Я никогда не думал, что выиграю «Золотой мяч», тем более два, три, четыре или пять раз. Но если вы спросите, хотел ли я их выиграть, то не буду лицемером и отрицать это. Конечно, мне нравилось побеждать. Каждый год я хочу выиграть Лигу Чемпионов, чемпионат, «Золотой мяч». И работаю для этого. Работаю для того, чтобы побеждать. Это мое видение футбола и моя мотивация просыпаться каждое утро.

Криштиану РоналдуGetty Images

Об уходе из «Спортинга»

Неправильно говорить, что «МЮ» купил меня после очной игры со «Спортингом».

К тому моменту мною уже интересовались многие клубы. «Валенсия», например. Арсен Венгер со мной разговаривал насчет перехода в «Арсенал». «Барселона», «Реал», «Интер». «МЮ» тоже был заинтересован, но после игры они ускорили переговоры. Я не думал, что перейду уже в том году.

О стоимости футболистов

Сложно сказать, сколько сейчас стоит мой трансфер. Футбольная индустрия сегодня другая, она делает ставку на потенциал. Жоау Фелиш – отдельная история. Сегодня любой футболист стоит 100 миллионов, даже ничего не показав. В футболе стало больше денег… Защитник и вратарь могут стоить по 70-80 миллионов. Я с этим не согласен, но в таком мире мы живем, таков рынок, и это нужно уважать.

О нацеленности на успех

Я человек, одержимый успехом, в хорошем смысле этого слова. Я встаю каждый день, чтобы стать еще большим профессионалом, выиграть трофеи – это моя работа. Очевидно, что жизнь не заканчивается, если это не произойдет. Но я думаю, что всегда нужно стремиться к победам.

О завершении карьеры

Я сейчас не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю… Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать.

Криштиану 5 февраля 2020 года исполнится 35 лет.

Роналду в Серии А-2018/19 забил 21 мяч в 31 матче.

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