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Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»

Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»
Eurosport

31 мин. назад

Легенда Мюнхена переехал во Флоренцию.

Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери подписал соглашение с «Фиорентиной».

36-летний вингер сегодня, 21 августа, прилетел во Флоренцию на медосмотр и проведет с «фиалками» два сезона.

По сообщению инсайдера Джанлуки ди Марцио, Рибери будет получать в Италии 4 миллиона евро в год, а также 500 тысяч евро бонусов.

  • Француз этим летом покинул мюнхенскую «Баварию», за которую выступал с 2007 года, и получил статус свободного агента. В Германии Рибери девять раз выигрывал Бундеслигу, стал шестикратным обладателем Кубка страны и взял Лигу чемпионов-2012/13.
  • Ранее за Франком охотился московский «Локомотив», также ряд медиа приписывали интерес «Динамо» и «Спартака».

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