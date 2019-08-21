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Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»
Легенда Мюнхена переехал во Флоренцию.
Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери подписал соглашение с «Фиорентиной».
36-летний вингер сегодня, 21 августа, прилетел во Флоренцию на медосмотр и проведет с «фиалками» два сезона.
По сообщению инсайдера Джанлуки ди Марцио, Рибери будет получать в Италии 4 миллиона евро в год, а также 500 тысяч евро бонусов.
- Француз этим летом покинул мюнхенскую «Баварию», за которую выступал с 2007 года, и получил статус свободного агента. В Германии Рибери девять раз выигрывал Бундеслигу, стал шестикратным обладателем Кубка страны и взял Лигу чемпионов-2012/13.
- Ранее за Франком охотился московский «Локомотив», также ряд медиа приписывали интерес «Динамо» и «Спартака».
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