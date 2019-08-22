Игроки туринского «Ювентуса» Пауло Дибала и Криштиану Роналду призвали активнее тушить лесные пожары в Южной Америке.

«Амазония горит. Амазония – это не только Южная Америка. Она принадлежит всем людям. Леса Амазонии – это легкие Земли, ведь они дают 20% кислорода планете. В данный момент наше будущее горит. Амазония не заслуживает всего этого, Земля не заслуживает всего этого. Вы должны что-то сделать», – написал Дибала в инстаграме.

«Дождевые леса Амазонии дают более 20% кислорода в мире, и они горели в течение последних 3 недель. Наша обязанность – помочь сохранить нашу планету», – сделал аналогичный пост Роналду.

За первые семь месяцев 2019 года пожары уничтожили более 1,86 миллиона гектаров экваториальных лесов Амазонии.

Площадь аналогичных пожаров в Сибири составляет от 1,5 до 3 млн квадратных километров.

«Сибирь в огне, защити ее». Панарин призвал подписать петицию по лесным пожарам

Качай приложение Eurosport для iOS или Android