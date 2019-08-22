Форвард «Брешии» Марио Балотелли вновь влип в историю.

Марио в Неаполе заключил пари с владельцем местного бара – он заплатил мужчине 2000 евро наличными за то, чтобы тот разделся до трусов и съехал на мопеде в море. Позже мужчина сообщил, что мопед стоил всего 600 евро, но он не вышел из строя даже после погружения в воду.

Тем не менее администрация порта и министерство окружающей среды Неаполя начали расследование в отношении Бало. Его могут привлечь к ответственности за подстрекательство к преступлению и азартным играм.

Балотелли на днях перешел в «Брешию».

Марио провел детство в городе Баньоло-Мелла провинции Брешиа.

Балотелли перешел в «Брешиа» в субботу, но из-за суеверий о трансфере объявили в воскресенье

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