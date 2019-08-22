Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о конкуренции с лидером «Барселоны» Лионелем Месси.

«Без сомнения, Месси помог мне стать лучше, и я также повлиял на него. Соперничество – это хорошо. Это абсолютно нормальное явление как в футболе, так и в любом другом виде спорта и в жизни.

Я безмерно восхищен карьерой Лео. И он честно сказал мне о том, что сожалеет о моем уходе из чемпионата Испании. У нас было соперничество, от которого он получал удовольствие. В профессиональном плане мы отлично ладим. Я никогда не ужинал с Месси. Но почему бы не организовать это в будущем? У меня нет никаких проблем с этим – он аргентинец, как и моя жена», – цитирует Роналду AS.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018 года.

Криш и Лео имеют по 5 «Золотых мячей».

Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

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