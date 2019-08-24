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Роналду – самый популярный футболист на Pornhub, Месси – на втором месте
В первой десятке есть одно очень неожиданное имя.
Блог Pornhub Insights поделился информацией о том, имена каких футболистов пользователи ресурса чаще других вбивают в поисковую строку.
На первую строчку топа попал страйкер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. За ним расположились Лионель Месси («Барселона»), Мауро Икарди («Интер»), Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Карим Бензема («Реал») и Дэвид Бекхэм.
- Новый сезон итальянской Серии A стартует сегодня. «Ювентус» в первом туре сыграет с «Пармой».
- В прошлом сезоне Роналду вместе с «Ювентусом» стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.
Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду
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