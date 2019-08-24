Getty Images

Роналду – самый популярный футболист на Pornhub, Месси – на втором месте

Роналду – самый популярный футболист на Pornhub, Месси – на втором месте
Eurosport

41 мин. назад

В первой десятке есть одно очень неожиданное имя.

Блог Pornhub Insights поделился информацией о том, имена каких футболистов пользователи ресурса чаще других вбивают в поисковую строку.

На первую строчку топа попал страйкер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. За ним расположились Лионель МессиБарселона»), Мауро ИкардиИнтер»), Алексис СанчесМанчестер Юнайтед»), Килиан МбаппеПСЖ»), Пауло ДибалаЮвентус»), Эден Азар («Реал»), Рахим СтерлингМанчестер Сити»), Карим Бензема («Реал») и Дэвид Бекхэм.

  • Новый сезон итальянской Серии A стартует сегодня. «Ювентус» в первом туре сыграет с «Пармой».
  • В прошлом сезоне Роналду вместе с «Ювентусом» стал чемпионом Италии и выиграл Суперкубок страны.

Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат Италии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте