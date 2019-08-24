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Sky: сын Симеоне отверг предложение «Динамо»

Sky: сын Симеоне отверг предложение «Динамо»
Eurosport

2 ч. назад

Теперь москвичи поборются за форварда «Уотфорда» Окаку-Чуку.

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне отказался от перехода в московское «Динамо», сообщает Sky Sport.

Москвичи сделали итальянскому клубу официальное предложение, но Симеоне оказался не заинтересован в данном трансфере. Игрок предпочитает повременить и дождаться более интересных предложений.

После неудачи в переговорах с Джованни «Динамо» переключилось на Стефано Окаку-Чуку, права на которого принадлежат «Уотфорду».

  • Джованни Симеоне – сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
  • В чемпионате Италии-2018/19 Симеоне провел 36 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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