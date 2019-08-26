Жена и агент форварда «Интера» Мауро Икарди Ванда Нара рассказала, что футболист хочет остаться в «Интере».

«Он отклонил все предложения ради того, чтобы остаться в «Интере». О его выборе было известно еще в начале лета. На мой взгляд, в итоге он останется в «Интере». Это его решение, пусть будет хоть тысяча предложений.

Он не верит, что его карьера в «Интере» подошла к концу. Не знаю, что может случиться, но знаю, что он сказал, как только открылось трансферное окно. И он остался верен своим словам. Были предложения, которые не отклонил бы никто в мире, но он сказал «нет» ради «Интера», – цитирует Ванду Football Italia со ссылкой на Mediaset.

«Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде.

Ранее аргентинец хотел подать в суд на «Интер», если его не включат в заявку на Серию А и Лигу чемпионов.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android