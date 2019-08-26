Когда Синиша узнал о болезни?

В начале июля 50-летний тренер «Болоньи» Синиша Михайлович прошел вместе с командой медицинские тесты перед началом сезона. Врачи выявили у Синиши страшное заболевание – острый лейкоз (рак крови).

Какой была реакция Михайловича?

«Это стало для меня настоящим потрясением, – признался один из лучших исполнителей штрафных в истории. – Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся жизнь. Но теперь с нетерпением жду начала боя. Это агрессивная болезнь, но ее можно победить. Уверен и у меня нет никаких сомнений, что я выиграю эту битву, используя свою тактику. Я выиграю эту битву для моей семьи, для моих детей и для всех тех, кто любит меня. За последние несколько дней я получил 600-700 сообщений и извиняюсь за то, что не ответил, так как хотел провести время наедине с самим собой для того, чтобы отбросить весь негатив, начать бой и нанести ответный удар».

Синиша ранее сталкивался с чем-то подобным?

Десять лет назад Михайлович потерял отца, который умер от рака. «Не проходит и дня, чтобы я о нем не думал. После его смерти я часто сдаю анализы. Это помогло выявить болезнь на ранней стадии», – признался Синиша, который воспитывает шестеро детей.

В прошлом году жена тренера Ариана решилась на еще одну беременность в 49 лет, но пара потеряла ребенка.

Синиша МихайловичGetty Images

Тренер бросил футбол, чтобы вылечиться?

Вовсе нет. Синиша совмещает жесткую химиотерапию с тренировками. Как это ему удается, знает только он сам. В минувшие выходные Михайлович руководил действиями «Болоньи» в стартовом туре Серии А против «Вероны».

«Все мы думаем, что с нами этого не произойдет. И если я, как публичная личность, смогу пройти через это, то надеюсь, что помогу другим проверить себя и понять, что это может случиться с кем угодно. Надеюсь, что после того, как выиграю эту битву, я смогу обсудить это со всеми вами. К сожалению, мне ничего не дали в жизни. Мне пришлось бороться за все. Теперь я буду бороться и с этим», – заявил Синиша.

Синиша возглавил «Болонью» по ходу сезона-2018/19 и спас команду от вылета.

О своей болезни он заявил 13 июля.

Матч против «Вероны» закончился со счетом 1:1.

У Михайловича обнаружили лейкемию, но он продолжит работу с «Болоньей»

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