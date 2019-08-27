На первой пресс-конференции в «Фиорентине» Франку Рибери потребовался переводчик. На помощь пришла девушка по имени Алессия, которая не только помогла французу, но и прославилась сама.

Выяснилось, что она работает интерпретатором для многих клубов Серии А и Франции, и после пресс-конференции Рибери на нее обратили внимание и в других странах. Инстаграм Энрике засыпали признаниями в любви – теперь у ее странички больше 42 тысяч подписчиков.

Во время презентации Рибери на стадионе «Артемио Франки» болельщик «скуадры виолы» спели Алесси Sei bellissima («Ты прекрасна»).

А еще она очень милая, в чем вы можете убедиться сами.

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