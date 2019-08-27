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Кандрева положил безумный скример в ворота «Лечче», Конте вернулся в Серию A и крупно победил
В чемпионат Италии вернулась реальная интрига.
«Интер» в матче стартового тура чемпионата Италии на своем поле изничтожил «Лечче» – 4:0.
Четвертый мяч в матче забил полузащитник «нерадзурри» Антонио Кандрева – итальянец поразил ворота соперника блистательным дальним ударом. Голкипер «желто-красных» Габриэль мог даже не дергаться за мячом – страйк Антонио получился просто неотразимым.
- Помимо Кандревы, в составе «Интера» отличились Марцело Брозович, Стефано Сенси и Ромелу Лукаку.
- В следующем туре команда Антонио Конте сыграет с «Кальяри».
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