Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес прилетел в Милан для подписания контракта с «Интером».

Итальянские инсайдеры Джанлука ди Марцио и Фабрицио Романо выложили фото и видео, где чилиец гуляет по парковке около аэропорта и дружелюбно приветствует камеры.

Ранее сообщалось, что «Интер» арендует игрока до следующего лета с возможным правом выкупа.

В сезоне-2018/19 за «МЮ» Санчес оформил один гол и четыре ассиста.

Сульшер заявил, что «Манчестер» никого не будет подписывать на замену Алексису.

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