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Санчес прилетел в Милан и подпишет контракт с «Интером»
Сульшер избавляется от балласта.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес прилетел в Милан для подписания контракта с «Интером».
Итальянские инсайдеры Джанлука ди Марцио и Фабрицио Романо выложили фото и видео, где чилиец гуляет по парковке около аэропорта и дружелюбно приветствует камеры.
Ранее сообщалось, что «Интер» арендует игрока до следующего лета с возможным правом выкупа.
- В сезоне-2018/19 за «МЮ» Санчес оформил один гол и четыре ассиста.
- Сульшер заявил, что «Манчестер» никого не будет подписывать на замену Алексису.
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