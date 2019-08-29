Полузащитник сборной Чили Алексис Санчес подписал соглашение с миланским «Интером». Он проведет в аренде на «Джузеппе Меацца» сезон-2019/20.

Вчера, 28 августа, 30-летний футболист прилетел в Италию и вечером прошел медицинское обследование.

Инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что «Интер» будет платить Санчесу лишь 5 миллионов евро в год, остальные 7 миллионов игрок получит от «Юнайтед». La Gazzetta dello Sport добавила, что в 2020 году миланский клуб сможет выкупить Алексиса за 15 миллионов евро.

Алексис Санчес перешел в «МЮ» из «Арсенала» зимой 2018 года. За 1,5 сезона на «Олд Траффорд» он провел в АПЛ 32 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 7 ассистов.

Ранее из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» перешел форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Его трансфер обошелся «нерадзурри» в 80 миллионов евро.

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