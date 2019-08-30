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Кьеллини порвал крестообразную связку и выбыл до марта

Кьеллини порвал крестообразную связку и выбыл до марта
Eurosport

1 час назад

Большая потеря для команды Маурицио Сарри.

35-летний защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини порвал переднюю крестообразную связку правого колена, сообщает официальный сайт туринского клуба.

Игрок вынужден лечь под нож и пропустит 5-6 месяцев. Возвращение Кьеллини в строй ожидается в марте.

  • Джорджо выступает за «Ювентус» с 2005 года.
  • В первом туре чемпионата Италии-2019/20 «бьянконери» со счетом 1:0 выиграли у «Пармы». Гол на счет Кьеллини.

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