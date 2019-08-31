Нападающий «Интера» Мауро Икарди продолжает конфронтацию с миланским клубом.

26-летний форвард угрожал «нерадзурри» судом, и в итоге его слова не разошлись с делом: он добивается возвращения в команду, а также 1,5 млн евро в качестве компенсации, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Зимой «Интер» лишил Мауро капитанской повязки, а летом сообщил, что у форварда нет шансов возобновить карьеру в команде. Позже инсайдеры выяснили, что Икарди отказался покидать клуб.

В августе «Интер» подписал Ромелу Лукаку и отдал бельгийцу 9-й номер Икарди.

Ванда: «Икарди отклонил все предложения ради продолжения карьеры в «Интере»

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