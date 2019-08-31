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Икарди подал в суд на «Интер»: он требует возвращения в состав и компенсации
Вряд ли отношения «нерадзурри» и Мауро после этого потеплеют.
Нападающий «Интера» Мауро Икарди продолжает конфронтацию с миланским клубом.
26-летний форвард угрожал «нерадзурри» судом, и в итоге его слова не разошлись с делом: он добивается возвращения в команду, а также 1,5 млн евро в качестве компенсации, сообщает La Gazzetta dello Sport.
- Зимой «Интер» лишил Мауро капитанской повязки, а летом сообщил, что у форварда нет шансов возобновить карьеру в команде. Позже инсайдеры выяснили, что Икарди отказался покидать клуб.
- В августе «Интер» подписал Ромелу Лукаку и отдал бельгийцу 9-й номер Икарди.
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