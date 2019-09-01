«Ювентус» в ожесточенной борьбе вышел победителем матча второго тура Серии А с «Наполи». Туринцы вели в три мяча, столько же пропустили, а потом победили благодаря автоголу.

Данило открыл счет на 16-й минуте, выйдя вместо травмированного Де Шильо. Он оформил первый гол в контратаке спустя минуту после появления на поле.

В ворота «Наполи» сразу влетел второй – от Гонсало Игуаина. Аргентинец развернулся в штрафной и без шансов всадил мяч в ворота Алекса Мерета.

Третий получился в середине второго тайма от Криштиану – он забил красивым ударом с правого угла штрафной.

Но «Наполи» принялся отыгрываться. Через несколько минут Мариу Руи прекрасно подал мяч в штрафную, и Костас Манолас отлично пробил головой с пары метров.

Затем отличился Ирвинг Лосано, получивший образцовый пас на ход. Это его первый мяч за «Наполи».

На 81-й минуте Джованни Ди Лоренцо сравнял счет, замкнув потрясающий навес со штрафного.

Но в дополнительное время Калиду Кулибали похоронил шансы своей команды на ничью – от его спины мяч отскочил в ворота «Наполи».

«Юве» набрал максимум очков в двух первых турах чемпионата Италии-2019/20.

У «Наполи» – три очка, завоеванные в первом туре.

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