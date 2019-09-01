«Ювентус» и «Наполи» сыграли в русскую рулетку. С таким подходом они могут не рассчитывать на трофеи

Пока «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Бавария» бомбили соперников в субботу в одностороннем порядке, в Италии завязалась настоящая гангстерская разборка. За час игры «Наполи» получил три пробоины от «Юве», после чего феноменально вкатил трешку в ответ всего за 16 минут, и все равно проиграл. Кулибали устроил самострел в компенсированное время и вернул фанатов в 90-е – в последний раз семь мячей в Серии А эти команды наколотили в марте 1993-го.

Анчелотти руководит «Наполи» второй сезон, но создается впечатление, словно по-прежнему воюющий с пневмонией Сарри сегодня возглавляет обе команды – неаполитанцы показывают такой же яркий и беспечный футбол, как и два-три года назад. При этом Карло все же что-то делает – в нынешнем сезоне команда сменила 4-4-2 на более оборонительную 4-4-1-1. Прагматизма и классического итальянского лоска команде это не добавило, что подтверждает хотя бы победа над «Фиорентиной» в прошлом туре со счетом 4:3.

В первом тайме против «Юве» неаполитанцы мало чем отличались от мужиков, которые собрались в выходной день погонять мяч на футбольном поле школы. Беспомощная полузащита, уйма потерь в районе центрального круга, огромные разрывы между линиями и холостая атака. В середине второго тайма Сарри словно сменил туринский пиджак на неаполитанский – «Юве» настолько расслабился, что пропустил три мяча. Два удара после подач со штрафных и контратака. Ни одного мяча из семи не было забито после позиционной, вымеренной атаки.

Koulibaly, Higuain - Juventus-Napoli - Seire A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Прошло всего два тура, но главный вывод можно сделать уже сейчас – с таким уровнем концентрации ни «Юве», ни «Наполи» ничего не светит в Европе. Как метко выразился после матча форвард туринцев Гонсало Игуаин, «это была русская рулетка». Аргентинец может занести матч себе в актив – Сарри удачно встраивает его в схему с Роналду – Гонсало забил шестой мяч в ворота «Наполи» после ухода из команды три года назад и 118-й в Серии А.

Главный антигерой матча – Кулибали, которому судьба вернула долг за счастье 2018-го. Тогда африканец прихлопнул фанатов «Юве» победным голом на последней минуте. В субботу защитник поразил собственные ворота и тем самым словно проиллюстрировал, насколько «Наполи» отброшен по уровню развития. Команда не развивается при Анчелотти, который чем-то напоминает Моуринью – оба совершенно не прогрессируют в футбольном плане и не предлагают ничего нового.

Перед стартом сезона Карлетто признался, что в Неаполе он сбросил 15 кг. «Тут я восстанавливаюсь. Велосипед, бассейн, долгие прогулки. Еда? За столом я теперь умею себя сдерживать. Сбросив вес, я как минимум на время спас себя от протезов в коленях. У меня шесть операций на коленях. Когда я встаю с кровати, слышу пугающий хруст», – признался в июне тренер. Все классно, но создается впечатление, что в Неаполе он занимается только собой, но никак не командой.

Возможный провал Неаполя в этой кампании – безусловная потеря для Италии. Но Конте и его «Интер» могут восполнить этот пробел, а о парнях Анчелотти и дальше будут отзываться, как о команде-фестивале. При этом явно пропуская мимо глаз то, что за обильным количеством голов и веселыми матчами скрываются серьезные проблемы.

«Ювентус» – «Наполи» – 4:3

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