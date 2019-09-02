«Интер» и Мауро Икарди договорились о продлении отношений. По сообщению Джанлуки ди Марцио, аргентинец подпишет контракт до 2022 года.

При этом сделка носит исключительно стратегический характер, чтобы выбить как можно большую сумму из желающих приобрести футболиста. Так после оформления бумаг Икарди отправится в аренду в «ПСЖ» с правом выкупа за 70 млн евро.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. Аргентинец провел за клуб 219 матчей и забил 124 мяча при 28 ассистах.

От нападающего отказался лично новый главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте. Он сообщил, что не видит Мауро в составе и не планирует включать его в заявку.

Позднее клуб отдал девятый номер Икарди новичку Ромелу Лукаку.

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