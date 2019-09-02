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Мхитарян перешел на правах аренды в «Рому»
Армянский полузащитник будет кормить ассистами голодных римских нападающих.
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян на сезон стал игроком «Ромы».
«Волки» арендовали 30-летнего футболиста с приоритетным правом выкупа до лета 2020 года.
Сумма, за которую итальянский клуб сможет выкупить Генриха, не уточняется. За аренду римляне заплатят «Арсеналу» 3 миллиона евро. Максимальный бонус за выступление армянского полузащитника составит 100 тысяч евро. За новую команду Мхитарян будет выступать под 77-м номером.
- Генрих отдал «Арсеналу» 1,5 года, проведя за это время в красно-белой футболке 59 матчей (9 голов, 13 ассистов).
- В новом сезоне он трижды вышел на поле, но результативными действиями не отметился.
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