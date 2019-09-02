Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян на сезон стал игроком «Ромы».

«Волки» арендовали 30-летнего футболиста с приоритетным правом выкупа до лета 2020 года.

Сумма, за которую итальянский клуб сможет выкупить Генриха, не уточняется. За аренду римляне заплатят «Арсеналу» 3 миллиона евро. Максимальный бонус за выступление армянского полузащитника составит 100 тысяч евро. За новую команду Мхитарян будет выступать под 77-м номером.