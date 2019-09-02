«Ювентус» объявил о подписании контракта с 21-летним нападающим из Северной Кореи Гвансон Ханом.

Ранее северокореец выступал за итальянские «Кальяри» и «Перуджу» и стал первым игроком из своей страны, который забил гол в рамках Серии A. «Ювентус» арендовал Гвансон Хана у «Кальяри» с правом выкупа за пять миллионов евро летом 2021 года.

В предыдущем сезоне Гвансон на правах аренды выступал за «Перуджу» и забил четыре мяча в 20 матчах Серии B.

В первом сезоне в Турине северокореец будет выступать за молодежный состав «Юве», но тренироваться с основной командой.

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