«Зенит» подтвердил трансфер Ригони в «Сампдорию»
Оказывается, у Ригони в РПЛ была неплохая статистика.
Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в Италии.
«Сампдория» объявила о трансфере 26-летнего аргентинца. Ригони будет выступать за генуэзскую команду на правах аренды до конца сезона-2019/20. Итальянцы объявили, что после выкупа в контракте Эмилиано прописана игра за «Сампу» до 30 июня 2023 года.
Transfermarkt сообщил, что за аренду футболиста «Зенит» получит 500 тысяч евро. Выкуп Ригони оценивают в 9,5 миллиона евро.
- Полузащитник прибыл в «Зенит» из «Индепендьенте» в 2017 году и провел за питерский клуб 45 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач.
- Ригони ранее выступал в итальянской Серии А. Первую половину чемпионата-2018/19 и Ригони провел на правах аренды в «Аталанте».
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