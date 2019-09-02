Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони продолжит карьеру в Италии.

«Сампдория» объявила о трансфере 26-летнего аргентинца. Ригони будет выступать за генуэзскую команду на правах аренды до конца сезона-2019/20. Итальянцы объявили, что после выкупа в контракте Эмилиано прописана игра за «Сампу» до 30 июня 2023 года.

Transfermarkt сообщил, что за аренду футболиста «Зенит» получит 500 тысяч евро. Выкуп Ригони оценивают в 9,5 миллиона евро.

Полузащитник прибыл в «Зенит» из «Индепендьенте» в 2017 году и провел за питерский клуб 45 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач.

Ригони ранее выступал в итальянской Серии А. Первую половину чемпионата-2018/19 и Ригони провел на правах аренды в «Аталанте».

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