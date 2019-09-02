Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отреагировал на расистские оскорбления во время игры второго тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:1).

Фанаты сардинского клуба начали освистывать и ухать в адрес Лукаку, когда бельгиец взялся исполнять пенальти. Гол Ромелу в итоге стал победным, а сам футболист по окончании матча призвал футбольные федерации к борьбе с расизмом.

«Многие игроки в прошлом месяце пострадали от расовой дискриминации, как это было у меня вчера. Футбол – это игра, которой должны наслаждаться все, мы не должны считать какую-либо форму дискриминации нормой. Это делает нашу игру позорной.

Я верю, что футбольные федерации со всего мира решительно отреагируют на все случаи дискриминации. Социальные медиа должны работать с футбольными клубами, потому что вы можете увидеть расистские комментарии под каждым постом человека другого цвета кожи», – написал Лукаку в инстаграме.

Ромелу стал игроком «Интера» летом нынешнего года, переехав в Милан из «Манчестер Юнайтед».

В двух стартовых турах Серии A-2019/20 Лукаку забил два мяча, а «Интер» одержал две победы.

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