Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду составил завещание.

Как сообщает AS, 34-летний страйкер встретился с адвокатами и обсудил детали документа. Главной наследницей состояния португальца станет его невеста Джорджина Родригес – в случае смерти Роналду девушка получит весь его капитал. При этом распоряжаться капиталом будет мать футболиста, Мария Долорес Авейру.

Сейчас состояние Криштиану оценивается в более чем 300 миллионов евро.

Роналду и Родригес обручились в ноябре 2018 года.

За год до этого Джорджина родила футболисту дочь, Алану Мартину. У Криштиану есть еще трое детей от суррогатных матерей.

Джорджина: «Я всегда сплю в сексуальном белье. В нем есть все, что сделает мужчину счастливым»

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