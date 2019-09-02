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Роналду составил завещание. В случае смерти его капитал достанется Джорджине
Но есть один нюанс.
Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду составил завещание.
Как сообщает AS, 34-летний страйкер встретился с адвокатами и обсудил детали документа. Главной наследницей состояния португальца станет его невеста Джорджина Родригес – в случае смерти Роналду девушка получит весь его капитал. При этом распоряжаться капиталом будет мать футболиста, Мария Долорес Авейру.
Сейчас состояние Криштиану оценивается в более чем 300 миллионов евро.
- Роналду и Родригес обручились в ноябре 2018 года.
- За год до этого Джорджина родила футболисту дочь, Алану Мартину. У Криштиану есть еще трое детей от суррогатных матерей.
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