Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался от нагрудного знака отличия, выделенного ему руководством чемпионата Италии как лучшему футболисту прошедшей кампании.

По итогам чемпионата-2018/19 Серия A приняла решение наградить лучших футболистов сезона специальными знаками отличия, которые можно надевать на игровую футболку. Значки полагались Роналду (он стал лучшим игроком чемпионата), лучшему молодому футболисту – Николо Дзаньоло из «Ромы», лучшему вратарю – Самиру Хандановичу из «Интера», лучшему защитнику – Калиду Кулибали из «Наполи», лучшему полузащитнику – Сергею Милинкович-Савичу из «Лацио» и лучшему нападающему – Фабио Квальярелле из «Сампдории».

Как отмечает The Sun, в новом туре чемпионата Италии все вышеперечисленные игроки, за исключением Роналду, вышли на поле со специальными значками на груди. Криштиану принципиально отказался от приза, объяснив свой шаг уважением к партнерам по «Ювентусу».

В прошлом сезон «бьянконери» в очередной раз стали чемпионами Италии, а Роналду забил 21 мяч в 31 матче Серии A.

В двух стартовых турах нового чемпионата «Ювентус» выиграл у «Пармы» (1:0) и «Наполи» (4:3).

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