В 19 лет Инес переехала в Милан, где начала карьеру модели. Популярность быстро пришла к девушке, и вскоре она появилась в Playboy, GQ, ForMen, FHM и Sports Illustrated. Есть очень горячие кадры.

Инес чаще стала мелькать на телевидении: она выступала в программах Calciomercato на телеканале Sportitalia и TikiTaka на телеканале Italia 1.

Конечно же, дама любит футбол. Судя по ее фото, модель обожает «Интер».

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