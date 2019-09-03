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Итальянская модель расплавила страницы Playboy. Она работает на спортивном ТВ и болеет за «Интер»
Твой экран запотеет от фото Инес Троккьи.
В 19 лет Инес переехала в Милан, где начала карьеру модели. Популярность быстро пришла к девушке, и вскоре она появилась в Playboy, GQ, ForMen, FHM и Sports Illustrated. Есть очень горячие кадры.
Инес чаще стала мелькать на телевидении: она выступала в программах Calciomercato на телеканале Sportitalia и TikiTaka на телеканале Italia 1.
Конечно же, дама любит футбол. Судя по ее фото, модель обожает «Интер».
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