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Роналду в рекордный 10-й раз признан футболистом года в Португалии
А разве кто-то сомневался?
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь удостоен звания футболиста года в Португалии.
Он опередил форварда «Атлетико» Жоау Фелиша и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. 34-летний Криштиану становится лучшим игроком страны в десятый раз, это рекордный показатель среди всех португальских футболистов.
«Счастлив, что выиграл награду лучшему футболисту года в окружении детей, за которыми будущее. Следуй за своими мечтами!» – написал Роналду.
- В сезоне-2018/19 Роналду выиграл с «Ювентусом» чемпионат и Суперкубок Италии.
- В составе сборной Португалии он стал победителем Лиги наций.
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