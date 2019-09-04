Фанатское движение «Интера» «Курва Норд» обратилось с открытым письмом к нападающему своей команды Ромелу Лукаку после того как он подвергся расистским оскорблениям во время матча Серии А с «Кальяри». Болельщики уверены, что в Италии нет расизма.

«Привет, Ромелу. Мы пишем тебе от лица «Курвы Норд» – это те ребята, которые тепло встретили тебя в Милане. Нам очень жаль, что ты принял случившееся в Кальяри за проявление расизма. Тебе следует понять, что Италия – совсем не то, что северные страны Европы, где расизм – действительно настоящая проблема. Мы понимаем, что это могло показаться расизмом, но это не так.

В Италии у нас есть способы помочь своим командам и заставить соперника нервничать. Дело не в расизме. Мы – группа болельщиков разных этносов, мы рады футболистам отовсюду. Но мы всегда использовали эти способы против футболистов других команд и, скорее всего, продолжим это делать. Мы не расисты, и фанаты «Кальяри» – тоже. Ты должен понять, что на всех стадионах Италии люди поддерживают своих, но в то же время болеют против соперника. Это не расизм, а помощь своим.

Пожалуйста, воспринимай такое поведение итальянских фанатов как проявление уважения. Они боятся тебя и твоих голов, а не ненавидят, потому что расисты. Настоящий расизм – совсем другая история, и все итальянские болельщики это прекрасно знают. Когда ты говоришь, что расизм – проблема, с которой в Италии нужно бороться, то помогаешь репрессиям против всех футбольных фанатов, включая нас. Ты обращаешь внимание на проблему, которой на самом деле в нашей стране нет.

Мы гарантируем, что в нашей организации есть люди разных рас. И они тоже провоцируют соперников, хотя, возможно, принадлежат к той же расе. Пожалуйста, помоги нам прояснить, что такое расизм на самом деле, и дать понять, что итальянские фанаты – не расисты. Борьба с настоящим расизмом должна начинаться в школах, а не на стадионах. Болельщики – это просто болельщики, они по-разному ведут себя на стадионе, а в жизни делают совсем по-другому.

. Мы уверяем: то, что они говорят игроку соперника другой расы на стадионе, они никогда никому не скажут в реальной жизни. Итальянские фанаты неидеальные, и мы можем понять твое разочарование. Но они точно не хотели оскорбить тебя на расистской почве. Еще раз: добро пожаловать, Ромелу», – говорится в тексте письма, которое опубликовано на

26-летний Лукаку стал игроком «Интера» летом нынешнего года, переехав в Милан из «Манчестер Юнайтед».

В двух стартовых турах Серии A-2019/20 Лукаку забил два мяча, а «Интер» набрал максимальные шесть очков.

«Это делает нашу игру позорной». Лукаку подвергся расистским оскорблениям в Кальяри

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