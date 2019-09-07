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Роналду развил скорость в 34,6 км/ч, но он не самый быстрый в Серии А
Эти ребята могут состязаться со спринтерами.
La Gazzetta dello Sport опубликовала данные по самым быстрым футболистам в стартовых турах Серии А-2019/20.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял второе место – он развил скорость 34,62 км/ч, став самым быстрым форвардом чемпионата Италии. Лидером рейтинга оказался защитник «Наполи» Костас Манолас – 35,41 км/ч.
В топ-5 вошли форвард «Торино» Симоне Дзадза (34,56 км/ч), защитник «Ромы» Джанлука Манчини (34,46 км/ч) и защитник «Аталанты» Берат Гимшити (34,26 км/ч).
- В Серии А сыграны 2 тура.
- Роналду в двух матчах нового сезона забил один гол.
Серия A выделила лучшим игрокам знаки отличия, от них отказался только Роналду
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